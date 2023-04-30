«Я ничего не могу сказать по поводу подлинности этих документов»: Пригожин высказался об опубликованных документах Минобороны

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о появившихся в Сети документах, согласно которым штурмовики подразделения якобы получили несколько десятков тысяч боеприпасов от Минобороны. Заявление бизнесмена опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
Ранее Пригожин направил письмо министру обороны России Сергею Шойгу. По словам основателя «оркестра», никакие документы ему не поступали и об их подлинности он сказать ничего не может.
«Если предположить, что эти документы подлинные, если они похищены из Министерства обороны, то это трагедия. Если они слиты, то это называется государственной изменой. И тогда становится понятно, по какой причине у нас много проблем на фронте», — сказал Пригожин.
При этом он подчеркнул, что цифры в этих документах очень малы. Поэтому с учетом поставленных задач ЧВК «Вагнер» такого количества снарядов все равно бы не хватило.