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Захарова выразила соболезнования родственникам модельера Зайцева

Общество
Захарова выразила соболезнования родственникам модельера Зайцева

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила соболезнования семье и друзьям модельера Вячеслава Зайцева. Она написала об этом в личном Telegram-канале.

Захарова успела побывать на последнем гала летом 2022 года в Зарядье и поговорить с модельером. Речь идет о показе различных лет за несколько десятилетий, призналась она.

«Светлая память и Царствие Небесное!» — добавила официальный представитель МИД России.

Зайцев умер в возрасте 85 лет. Модельер скончался в московской клинике в воскресенье, 30 апреля. Его госпитализировали с кровотечением в желудке.

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