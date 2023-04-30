Захарова выразила соболезнования родственникам модельера Зайцева

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила соболезнования семье и друзьям модельера Вячеслава Зайцева. Она написала об этом в личном Telegram-канале.
Захарова успела побывать на последнем гала летом 2022 года в Зарядье и поговорить с модельером. Речь идет о показе различных лет за несколько десятилетий, призналась она.
«Светлая память и Царствие Небесное!» — добавила официальный представитель МИД России.
Зайцев умер в возрасте 85 лет. Модельер скончался в московской клинике в воскресенье, 30 апреля. Его госпитализировали с кровотечением в желудке.