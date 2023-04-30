Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» теряет в пять раз больше людей в зоне СВО по вине околовоенных бюрократов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил околовоенных бюрократов в создании искусственного дефицита снарядов. «Оркестр» теряет людей в пять раз больше, чем мог бы, считает бизнесмен.
Подразделения ЧВК «Вагнер» за день продвинулись на разных направлениях до 230 метров, заняв 58 тыс. квадратов. Под контролем украинских подразделений в Бахмуте (Артемовске) остается лишь 2,9 квадратных километра, передает пресс-служба Пригожина.
«Погибших 99 человек среди бойцов ЧВК "Вагнер". Их было бы в пять, а то и больше, раз меньше, если бы не околовоенные бюрократы, которые ограничивают количество получаемых нами боеприпасов, создавая искусственный дефицит снарядов», – подчеркнул Пригожин.
Ранее в интервью военкору Семену Пегову основатель ЧВК «Вагнер» подробно рассказал о проблеме с поставками боеприпасов. Пригожин указал на прямую связь числа погибших бойцов с количеством боеприпасов.