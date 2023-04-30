Шоумен Зверев признался, что шокирован смертью дизайнера Зайцева

Шоумен Сергей Зверев высказался о смерти знаменитого дизайнера и народного художника РФ Вячеслава Зайцева. Стилист признался, что новость шокировала его.
Зверев отметил, что Зайцев внес огромный вклад в советскую моду. По его словам, модельер сделал все, чтобы женщины СССР выглядели достойно.
«Это шок, как это так, он же пошел на поправку. <...> Хочется рыдать, он многое для меня сделал и для советской моды», — цитирует Зверева Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Вячеслава Зайцева 30 апреля доставили в Щелковскую городскую больницу с кровотечением в желудке. Модельер скончался на 86-м году жизни.