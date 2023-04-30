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В Госдуме предложили отправлять студентов-бюджетников на отработку по специальности

Общество
В Госдуме предложили отправлять студентов-бюджетников на отработку по специальности

Законопроект, который подразумевает отправку российских студентов-бюджетников на трехлетнюю отработку по полученной специальности, внесен в Государственную думу.

Инициатором стал Госсовет Республики Татарстан. В тексте пояснительной записки законопроекта сообщается, что эта мера позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой.

«Это в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны», — приводит текст документа URA.RU.

Назначение отработки будет распределять специальная комиссия. В случае отказа выпускник будет должен возместить расходы на обучение. При этом граждане с первой и второй группой инвалидности получат возможность пройти отработку по месту жительства.

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