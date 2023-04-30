В Госдуме предложили отправлять студентов-бюджетников на отработку по специальности

Законопроект, который подразумевает отправку российских студентов-бюджетников на трехлетнюю отработку по полученной специальности, внесен в Государственную думу.
Инициатором стал Госсовет Республики Татарстан. В тексте пояснительной записки законопроекта сообщается, что эта мера позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой.
«Это в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны», — приводит текст документа URA.RU.
Назначение отработки будет распределять специальная комиссия. В случае отказа выпускник будет должен возместить расходы на обучение. При этом граждане с первой и второй группой инвалидности получат возможность пройти отработку по месту жительства.