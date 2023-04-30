Военный эксперт объяснил, почему CША препятствуют вступлению Украины в НАТО

США никогда не примут Украину в НАТО, что является давно известной и очевидной вещью. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Орлов.
По его словам, Вашингтон принимает в Североатлантический альянс только те страны, которые могут быть использованы в качестве точек опоры. Именно поэтому в НАТО без пререканий приняли Финляндию, передает «ПолитРоссия».
«Украина никогда не рассматривалась и не будет рассматриваться США ни в качестве подмандатной территории, ни в качестве равного игрока – члена Альянса», — добавил эксперт.
Орлов подчеркнул, что американские власти используют Украину только в качестве поля для вооруженного конфликта против России. Западные страны никогда не поддержат вступление Украины в блок, какую бы цену за это не заплатил Киев.