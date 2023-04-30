Министр энергетики Турции объявил о скором выходе «больших» новостей по нефтедобыче

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил, что на юго-востоке Турции специалисты нашли нефтяное месторождение, объем которого составляет 150 миллионов баррелей — 21,3 миллиона в пересчете на тонны. Стоимость чистых запасов сырья в его недрах составляет 12 миллиардов долларов. Это месторождение стало одним из десяти наиболее значимых открытий Турции на суше в текущем году.