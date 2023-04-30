Модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни

Российский модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет в одном из медицинских учреждений Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно данным канала, модельер был доставлен в больницу днем 30 апреля с кровотечением в желудке. После прохождения компьютерной томографии он был отправлен в реанимацию. Смерть наступила в 18:00.
Отмечается, что Вячеслав Зайцев тяжело болел. В октябре 2022 года он появился на Форуме русской идентичности в инвалидной коляске. Известно, что модельер страдал от болезни Паркинсона.