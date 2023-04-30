Сатановский увидел в шутке Байдена про Карлсона отчаянную попытку поднять собственный рейтинг

Эксперт отметил, что насмешка Байдена вряд ли была проявлением чувства юмора политика. По его словам, это больше похоже на отчаянную попытку сыграть на популярности своего оппонента, который нередко критиковал американского лидера и работу его администрации. Привлечением внимания к проблеме Карлсона Байден намеревался поднять собственный рейтинг, цитирует аналитика издание «ПолитРоссия».