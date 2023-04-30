Сатановский увидел в шутке Байдена про Карлсона отчаянную попытку поднять собственный рейтинг

Американский президент Джо Байден высмеял увольнение скандально известного телеведущего Такера Карлсона. Политолог Евгений Сатановский прокомментировал выходку главы Белого дома.
Эксперт отметил, что насмешка Байдена вряд ли была проявлением чувства юмора политика. По его словам, это больше похоже на отчаянную попытку сыграть на популярности своего оппонента, который нередко критиковал американского лидера и работу его администрации. Привлечением внимания к проблеме Карлсона Байден намеревался поднять собственный рейтинг, цитирует аналитика издание «ПолитРоссия».
«И неважно, в чем состояла шутка (Байдена. — Прим. ред.), в его чувство юмора как-то не очень верится, в отличие от его способности править страной, не приходя в создание. Так когда-то шутили в СССР о Брежневе», — раскрыл истинный замысел американского лидера Сатановский.
Ранее бывший журналист канала Fox News Такер Карлсон заявил, что прекрасно проводит время после увольнения. Он признался, что впервые за семь лет смог поужинать со своей супругой в будний день.