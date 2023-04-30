Посол США в Молдавии высоко оценил сотрудничество избиркомов Гагаузии

Посол Соединенных Штатов в Молдавии Кент Логсдон высоко оценил сотрудничество избиркомов Гагаузии и Центрального избирательного комитета. Такое мнение представили в американском диппредставительстве.
Ранее глава представительства ЕС в стране Янис Мажейкс вместе с послом обошли несколько участков для голосования, чтобы познакомится с ходом выборов.
«Мы высоко оцениваем продолжающееся сотрудничество между избирательными органами Гагаузии и Центральной избирательной комиссией. Свободные, честные и прозрачные выборы являются основой любой демократии», — указано в сообщении посольства.
В воскресенье на юге Молдавии проходят выборы главы Гагаузской автономии, которые признают состоявшимися, если участки посетят более 50 процентов избирателей.