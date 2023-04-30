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Россия и Индия обсуждают возможность приема банковских карт RuPay и «Мир»

Экономика
Россия и Индия обсуждают возможность приема банковских карт RuPay и «Мир»

Российские и индийские власти обсуждают возможность взаимного приема банковских карт RuPay и «Мир» для бесперебойных расчетов на фоне западных санкций. Такой информацией поделилось издание The Economic Times.

Сейчас платежи из Индии в Россию поступают с помощью международной системы SWIFT, отметили в статье.

Несмотря на это, индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и российский вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли решение обговорить партнерство Единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и Системы быстрых платежей (FPS) Банка России для комфортного финансового сотрудничества между государствами.

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