Россия и Индия обсуждают возможность приема банковских карт RuPay и «Мир»

Российские и индийские власти обсуждают возможность взаимного приема банковских карт RuPay и «Мир» для бесперебойных расчетов на фоне западных санкций. Такой информацией поделилось издание The Economic Times.
Сейчас платежи из Индии в Россию поступают с помощью международной системы SWIFT, отметили в статье.
Несмотря на это, индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и российский вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли решение обговорить партнерство Единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и Системы быстрых платежей (FPS) Банка России для комфортного финансового сотрудничества между государствами.