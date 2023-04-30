Россия и Индия обсуждают возможность приема банковских карт RuPay и «Мир»

Несмотря на это, индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и российский вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли решение обговорить партнерство Единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и Системы быстрых платежей (FPS) Банка России для комфортного финансового сотрудничества между государствами.