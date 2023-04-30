Залужный отчитался перед генералами НАТО о ситуации на передовой и попросил оружие

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с главкомом объединенных вооруженных сил НАТО Кристофером Каволи и доложил ему об обстановке на линии боевого соприкосновения.
Кроме того, Залужный сообщил, что во время встречи попросил генерала отправить украинским войскам еще больше вооружения и военной техники.
«Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Ставим себе цель — подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи», — добавил главком ВСУ.
По словам Залужного, украинской армии нужны своевременные поставки боеприпасов, а также достаточное количество техники. В заключении он отметил, что договорился с Каволи насчет дальнейшего диалога и сотрудничества.