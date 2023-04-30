WP: некоторые страны приняли выжидательную позицию в борьбе США, России и Китая

Автор статьи отметила, что эти страны не хотят поддерживать курс Вашингтона, предполагающий поддержку Украины и стремление изолировать Россию на мировой арене. Она утверждает, что на подобную тенденцию указывают слитые в Сеть секретные документы американской разведки.