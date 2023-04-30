WP: некоторые страны приняли выжидательную позицию в борьбе США, России и Китая

Индия, Бразилия, Пакистан и Египет и ряд других развивающихся государств хотят переждать борьбу США, России и Китая. Об этом пишет журналистка The Washington Post (WP) Мисси Райян.
Автор статьи отметила, что эти страны не хотят поддерживать курс Вашингтона, предполагающий поддержку Украины и стремление изолировать Россию на мировой арене. Она утверждает, что на подобную тенденцию указывают слитые в Сеть секретные документы американской разведки.
«Они показывают, что влиятельные региональные державы стараются оставаться в стороне от этих устремлений США», — пишет Райян.
Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что президент США Джо Байден и его администрация охладели к украинскому кризису из-за вероятности конфликта с Китаем.