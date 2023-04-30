Зеленский поблагодарил Макрона за всестороннюю поддержку Киева

Как сообщил глава киевского режима в своем Telegram-канале, в ходе общения они поговорили о «формуле мира» и сотрудничестве с другими странами по этому вопросу. Также Зеленский выразил благодарность собеседнику за всестороннюю помощь Киеву в ходе российской спецоперации.