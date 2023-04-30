Зеленский поблагодарил Макрона за всестороннюю поддержку Киева

Переговоры по телефону состоялись между украинским лидером Владимиром Зеленским и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Такая информация была обнародована 30 апреля.
Как сообщил глава киевского режима в своем Telegram-канале, в ходе общения они поговорили о «формуле мира» и сотрудничестве с другими странами по этому вопросу. Также Зеленский выразил благодарность собеседнику за всестороннюю помощь Киеву в ходе российской спецоперации.
«Скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий и согласовали следующие шаги в рамках двустороннего диалога», — написал политик.
По словам Зеленского, он также доложил Макрону о действиях ВСУ в ходе борьбы с российской армией.