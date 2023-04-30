The Sunday Times: Запад вынуждает Киев начать контрнаступление, несмотря на неготовность ВСУ

Подразделения ВСУ оказались не готовы к развертыванию большого наступления, пишет издание The Sunday Times.
В публикации говорится, что западные страны не оставили Киеву другого выбора, ведь они накачивали киевский режим своим вооружением долгое время.
«Теперь, чтобы сохранить его поддержку, он должен продемонстрировать то, что вашингтонские инсайдеры называют "отдачей от инвестиций"», — сказано в статье.
Кроме того, отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский управлял представителями Запада «с большим мастерством» касаемо поставок вооружений.