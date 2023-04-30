Командир ЧВК «Вагнер»: ВСУ пытаются вывезти максимум оружия и техники из Бахмута

Командование Вооруженных сил Украины предпринимает попытки вывезти максимальное количество вооружения из Бахмута. Об этом военкору РИА Новости рассказал один из командиров ЧВК «Вагнер».
«Сейчас ВСУ стараются максимально забрать с собой технику и вооружение. То, что они оставляют, это все результаты нашей работы», — рассказал он.
По словам бойцов штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер», при отходе из центральных районов Бахмута украинские националисты оставляли большое количество вооружения, однако теперь ситуация изменилась.
К настоящему моменту «музыкантам» осталось пройти порядка 1,5 километров по городской застройке для полной зачистки Бахмута от ВСУ. Стоит отметить, что все наступательные действия в Бахмуте осуществляются исключительно силами штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер».