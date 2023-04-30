Командир ЧВК «Вагнер»: ВСУ пытаются вывезти максимум оружия и техники из Бахмута

К настоящему моменту «музыкантам» осталось пройти порядка 1,5 километров по городской застройке для полной зачистки Бахмута от ВСУ. Стоит отметить, что все наступательные действия в Бахмуте осуществляются исключительно силами штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер».