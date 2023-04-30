Гражданам России напомнили о четырех способах повышения пенсионных выплат

Граждане России могут повысить размет своих пенсионных выплат за счет четырех методов. Про них рассказало издание Ussurmedia.ru в своем материале. В число таких механизмов авторы включили пополнение индивидуального пенсионного счета (ИПС). Это наиболее простой и понятный способ увеличить пенсию.
Второй способ — увеличение трудового стажа. Он также повышает выплаты за счет трудовой деятельности. Третий способ — обратиться в СФР, если часть ваших данных была неправильно внесена в базу. В таком случае сведения скорректируют, а выплаты увеличат.
Последним способом назвали приобретение дополнительного пенсионного страхования. Это также может помочь россиянам получить дополнительный источник дохода.