Общественности не стоит «сужать кругозор» в вопросе мирных переговоров России и Украины. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
По словам политика, не следует освистывать людей за предложение подумать о мирном диалоге на тему конфликта. Также она призналась, что предпринимала попытки предотвратить сегодняшнюю ситуацию.
«Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор (в вопросе мирных переговоров между Москвой и Киевом. — Прим. ред.)», — сказала Меркель во время выступления на книжной ярмарке в Лейпциге.
Ранее экс-канцлер ФРГ призналась, что Минские соглашения были созданы лишь для игры на руку Западу. Они дали время вооружить Украину перед противостоянием с РФ, разъяснила она.