Руководство ФРС готовится десятый раз подряд поднять ключевую ставку

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США готово повышать ключевую ставку в десятый раз подряд. Американский регулятор будет продолжать взятый ранее курс, чтобы сдержать инфляцию, пишет Bloomberg.
Сообщается, что значение ключевой ставки будет составлять 5,25% годовых. Такой прогноз дает большинство специалистов, и он является наиболее ожидаемым шагом после установленного ранее значения в 5%.
Ближайшее заседание, на котором должна решиться судьба ставки, состоится 3 мая. Ее повышения ожидают, несмотря на сопутствующее увеличение рисков для американского бизнеса и национальной промышленности.