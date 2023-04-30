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Руководство ФРС готовится десятый раз подряд поднять ключевую ставку

Экономика
Руководство ФРС готовится десятый раз подряд поднять ключевую ставку

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США готово повышать ключевую ставку в десятый раз подряд. Американский регулятор будет продолжать взятый ранее курс, чтобы сдержать инфляцию, пишет Bloomberg.

Сообщается, что значение ключевой ставки будет составлять 5,25% годовых. Такой прогноз дает большинство специалистов, и он является наиболее ожидаемым шагом после установленного ранее значения в 5%.

Ближайшее заседание, на котором должна решиться судьба ставки, состоится 3 мая. Ее повышения ожидают, несмотря на сопутствующее увеличение рисков для американского бизнеса и национальной промышленности.

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