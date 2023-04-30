Нападающий Никита Гусев покинул петербургский СКА

Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев и петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.
Гусев выступал за петербургский клуб с 2015 по 2019 год и с 2021 по 2023 год. В составе СКА нападающий стал чемпионом России в 2017 году и завоевал Кубок Гагарина. Ротенберг признался, что решение об уходе хоккеиста из команды далось руководству нелегко.
«На протяжении долгих лет Гусев помогал армейцам одерживать победы, стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба, но и СКА помог Никите полностью раскрыть свой потенциал. Именно в Петербурге в него полностью поверили и помогли стать тем Гусевым, которого все знают сегодня», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
Гусев — лучший бомбардир в истории СКА. Нападающий набрал 430 очков в 369 матчах за армейцев. Будучи в составе команды, хоккеист дважды выступал за сборную России на Олимпийских играх в 2018 и 2022 годах.