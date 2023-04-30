Нападающий Никита Гусев покинул петербургский СКА

Гусев выступал за петербургский клуб с 2015 по 2019 год и с 2021 по 2023 год. В составе СКА нападающий стал чемпионом России в 2017 году и завоевал Кубок Гагарина. Ротенберг признался, что решение об уходе хоккеиста из команды далось руководству нелегко.