Глава МИД Сербии Дачич сообщил о праве Республики Сербской стать независимой страной

Глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич высказался по поводу независимости Республики Сербской. Дипломат провел параллель между энтитетом и Косово.
По словам руководителя МИД, геополитическая арена могла бы предоставить Республике Сербской возможность стать самостоятельной страной, опираясь на опыт Косово. С таким предложением Дачич выступил в эфире TV Pink.
«Если Косово имеет право стать государством, хотя является частью Сербии, то почему тогда, скажем, Республика Сербская не могла бы иметь право стать отдельным государством», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Республика Сербская может покинуть состав Боснии и Герцеговины. Власти страны допустили такой вариант развития событий в случае вступления БиГ в Североатлантический альянс.