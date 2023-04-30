Кадырову представили новую российскую снайперскую винтовку от компании Bespoke Gun

Презентация новой снайперской винтовки состоялась в Чечне при участии главы региона Рамзана Кадырова.
Как сообщает РИА Новости, винтовка была разработана сотрудниками Российского университета спецназа совместно с компанией Bespoke Gun.
«Мы в дальнейшем планируем развиваться, у нас здесь будет cборка бронированных автомобилей», — рассказал журналистам Кадыров.
Представители Российского университета спецназа, в свою очередь, отметили, что партия винтовок в ближайшее время будет передана в учебный центр.