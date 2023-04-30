Матвиенко: Россия продолжит принципиальную политику без оглядки на русофобские заявления Запада

Россия и дальше будет вести свою принципиальную политику, не обращая внимание на русофобские высказывания руководителей стран Запада. С таким мнением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В программе «Москва. Кремль. Путин» она заметила, что Москва не будет отступать от своих принципов.
«Мы не будем на рефлексы Запада реагировать, на эти все зашкаливающие русофобские высказывания. Они уже в такой агонии, потому что санкциями против России они загнали себя в такую тяжелую ситуацию, объективно», — объяснила спикер Совфеда.
Она заметила, что в Европе идут митинги и протесты. А потому западный мир не имеет никакого морального права учить Россию.