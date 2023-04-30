Международная федерация каноэ допустила россиян к соревнованиям под нейтральным флагом

Для рассмотрения всех заявок от россиян и белорусов, желающих выступать в нейтральном статусе, будет создана независимая комиссия. Этим же органом будут определены сроки их включения в соревнования. Участие в турнире станет возможным после подтверждения антидопинговых процедур ITA.