Международная федерация каноэ допустила россиян к соревнованиям под нейтральным флагом

Международная федерация каноэ (ICF) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Атлетам можно будет принять участие только в качестве нейтральных спортсменов.
«Решение принято после обширных консультаций с международным сообществом гребцов на каноэ и рассмотрения опасений, высказанных организаторами мероприятий», — сообщается в релизе на официальном сайте ICF.
Для рассмотрения всех заявок от россиян и белорусов, желающих выступать в нейтральном статусе, будет создана независимая комиссия. Этим же органом будут определены сроки их включения в соревнования. Участие в турнире станет возможным после подтверждения антидопинговых процедур ITA.