Врач Семенов рассказал, как снизить густоту крови без таблеток в домашних условиях

При этом самостоятельно назначать себе препараты для разжижения крови ни в коем случае нельзя. Их может выбрать только врач, опираясь на анализы пациента и другие характеристики. Среди основных симптомов повышенной вязкости крови — частые головные боли, головокружения и покалывание в кончиках пальцев.