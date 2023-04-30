Врач Семенов рассказал, как снизить густоту крови без таблеток в домашних условиях

Существует несколько эффективных способов снизить густоту крови без лекарств и походов к медикам, рассказал гематолог Валерий Семенов.
В первую очередь он посоветовал пить больше чистой воды. Также важно исключить такие вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем. Кроме того, следует сократить потребление соли, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
При этом самостоятельно назначать себе препараты для разжижения крови ни в коем случае нельзя. Их может выбрать только врач, опираясь на анализы пациента и другие характеристики. Среди основных симптомов повышенной вязкости крови — частые головные боли, головокружения и покалывание в кончиках пальцев.