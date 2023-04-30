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Командир ВС РФ показал уникальный гибрид БМП и БТР

Армия
Командир ВС РФ показал уникальный гибрид БМП и БТР

Бойцы российской армии модифицировали трофейную машину и установили на нее бронеколпак от БТР-82. Об этом рассказал командир ремонтного батальона с позывным Гранит.

По его словам, военным из Крыма удалось построить уникальную машину в полевых условиях. Солдат уточнил, что боевая машина пехоты является трофейной, которую удалось добыть в боях на территории проведения спецоперации, передает телеканал «Звезда».

«Данный образец — это БМП-1, пытаемся немножко его модернизировать. Планируем, что через три-пять дней данный образец будет готов непосредственно к боевому применению», — поделился Гранит.

Ранее стало известно, что российские военные сбили вблизи Энергодара беспилотник украинской армии, начиненный взрывчаткой из США.

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