Зеленский признался, что начинает терять рассудок из-за отсутствия отпуска

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что начинает терять рассудок, поскольку давно не был в отпуске. Соответствующее заявление глава киевского режима сделал в интервью скандинавской прессе.
Зеленский отметил, что не отдыхал с тех пор, как началась военная спецоперация российской армии на Украине.
«У меня не было отпуска. <…> Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго», — поделился президент.
Ранее Владимир Зеленский в беседе с журналистом Дмитрием Комаровым рассказал, что имеет при себе оружие на случай, если «придется отстреливаться».