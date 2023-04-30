Песков прокомментировал победу китайца Дин Лижэня над россиянином Яном Непомнящим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о победе китайского шахматиста Дин Лижэня над россиянином Яном Непомнящим. Он поздравил гроссмейстера.
Лижэнь одержал победу над Непомнящим на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону. Матч продолжался 14 партий.
«Поздравим его, он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», — сказал Песков РИА Новости Спорт.
Призовой фонд соревнований составил 2 миллиона евро. Представитель России получил 900 тысяч, а китаец — 1,1 миллиона евро.