WSJ: Китай наращивает внутреннее производство нефти при рекордном импорте

Эксперты, такие как директор по инвестициям и партнер-основатель KLI Asset Management Рикардо Лейман, полагают, что внутренний спрос Китая на нефть будет расти быстрее, чем его способность увеличивать внутренние поставки сырья. Это означает, что страна будет нуждаться в импорте энергоресурса из стран, которые могут предоставить его с дисконтом, как Иран или Россия.