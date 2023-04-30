WSJ: Китай наращивает внутреннее производство нефти при рекордном импорте

Крупнейшие нефтяные компании Китая увеличивают объемы бурения внутри страны, сообщает издание The Wall Street Journal. Сообщается, что государство при этом сохраняет позиции второго в мире потребителя сырой нефти.
КНР пытается повысить энергетическую безопасность и сформировать стратегические резервы. При этом в стране все еще существует большой разрыв между собственной добычей в стране и спросом на переработку.
Эксперты, такие как директор по инвестициям и партнер-основатель KLI Asset Management Рикардо Лейман, полагают, что внутренний спрос Китая на нефть будет расти быстрее, чем его способность увеличивать внутренние поставки сырья. Это означает, что страна будет нуждаться в импорте энергоресурса из стран, которые могут предоставить его с дисконтом, как Иран или Россия.