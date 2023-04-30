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Аналитик Белов объяснил отличие Меркель от других немецких политиков

Политика
Аналитик Белов объяснил отличие Меркель от других немецких политиков

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выгодно отличается от других немецких политиков. В чем заключается разница, объяснил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Меркель не считает 16 лет выстраивания российско-германских отношений ошибкой.

«Она подтвердила, что те 16 лет выстраивались именно для сближения. Меркель отказывается каяться за ошибочность этого курса в отличие от других немецких политиков», — указал он.

Меркель также всегда выступала за дипломатический путь и максимально широкое обсуждение проблем.

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