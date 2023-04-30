«Приходится вертеться». Дробницкий объяснил туманные заявления Юн Сок Еля по украинской теме

Об этом Китай, который обычно очень скрытен в своих посылах, практически «прокричал» всему мировому сообществу, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. А конфликта с Китаем не хочет никто, потому что это стало бы политическим самоубийством. Но именно к этому южнокорейского лидера толкают американцы.