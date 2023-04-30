«Приходится вертеться». Дробницкий объяснил туманные заявления Юн Сок Еля по украинской теме

Южнокорейский президент Юн Сок Ель вынужден крутиться, как уж на сковородке, чтобы и выполнить требования Соединенных Штатов, и не поссориться с Китаем. Именно поэтому ему приходиться искать обтекаемые формулировки во всем, что касается украинского кризиса и поставок оружия Киеву.
Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитЭксперт» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя слова Юн Сок Еля о том, что Южная Корея не имеет собственной позиции относительно украинского конфликта.
Как отметил президент РК, проведение СВО нарушает международное право, но в мире не существует организации, которая могла бы насильно принудить нарушителя исполнять этот свод правил.
Решение о реакции на российскую спецоперацию на Украине, по словам Юн Сок Еля, должно быть принято по итогам координации и консультаций всего международного сообщества, поэтому у Южной Кореи пока нет собственного мнения на этот счет.
Но Республика Корея солидарна с позицией Соединенных Штатов, добавил глава государства, напомнив также, что Вашингтон является союзником Сеула.
А по поводу поставок Украине военной помощи Юн Сок Ель заявил:
«Мы внимательно следим за ситуацией на поле боя Украины и примем соответствующие меры с целью поддержания международных норм и права».
При этом ранее южнокорейский лидер допускал возможность того, что Сеул все же начнет поставлять Украине вооружения.
Комментируя ситуацию, Дмитрий Дробницкий высказал уверенность в том, что Сеул не хочет помогать Киеву, но вынужден делать то, чего от него требуют из Вашингтона. И так будет продолжаться до тех пор, пока Южная Корея остается в зоне действия доллара и зависит от США в своей финансовой и торговой деятельности.
«Нужно заметить, что правительство страны сопротивлялось и ничего не хотело поставлять. Любопытно, что Юн Сок Еля фактически попытались прижать к стенке и спросить, что он думает по поводу украинского конфликта, а он заявил, что собственного мнения не имеет, а ориентируется на международное сообщество. То есть "мы как все", – объяснил политолог. – Это попытка уйти от выражения собственной позиции, а также от прямого заявления, что они зависят от Вашингтона».
При этом Дробницкий подчеркнул, что для Сеула возможная ссора с Пекином из-за поставок оружия Украине является самым «страшным сном». Потому что ранее Китай четко заявил, что все страны, предоставляющие киевскому режиму вооружения, оказываются для него потенциальными врагами в ситуации с Тайванем.
Об этом Китай, который обычно очень скрытен в своих посылах, практически «прокричал» всему мировому сообществу, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. А конфликта с Китаем не хочет никто, потому что это стало бы политическим самоубийством. Но именно к этому южнокорейского лидера толкают американцы.
По мнению Дмитрия Дробницкого, есть вероятность, что в азиатском регионе начнется серьезное противостояние, если США втянут Южную Корею сначала в военный блок AUKUS, а потом и в антикитайский конфликт.
И как бы Сеул этому не сопротивлялся, южнокорейские элиты уже связаны американцами по рукам и ногам, объясняет эксперт.
«Поэтому Юн Сок Ель и занимался клоунадой во время недавнего визита в Вашингтон, играл там на гитаре будто "косил под дурачка", мол, с меня взятки гладки и вообще я пошутил. Это часть местного менталитета, когда человек косит под дурачка, значит у него какой-то "камень за пазухой". Он это делает, чтобы не подставить корпоративное руководство, – добавил политолог. – Президент Южной Кореи не является лидером страны в привычном нам понимании, это представитель сил, которые его туда поставили. Поэтому и посадок так много среди экс-глав государства».
Главная задача, которую выполнял южнокорейский лидер во время своей недавней поездки в Вашингтон, заключалась в том, чтобы «пообещать как можно меньше». Поэтому Юн Сок Ель использовал такие туманные формулировки.
Не имея возможности полностью отказаться подчиняться Соединенным Штатам, Сеул пытается хотя бы быть связанным меньшим количеством обязательств. Вот Юн Сок Елю и приходится вертеться изо всех сил – такая у него работа, заключил Дмитрий Дробницкий.