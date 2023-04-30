Baijiahao: Россия выиграла войну с экономическими санкциями Запада

По их словам, в то время как Соединенные Штаты призывают к введению все новых санкций, им приходится и самим заботиться о своей экономической ситуации, так как Россия является энергетической и продовольственной сверхдержавой. По сути, Москва в одиночку может влиять сразу на два сектора мировой экономики.