Санкции США против России оказались почти неэффективными, а антирестрикицонные меры российского президента Владимира Путина оказались, наоборот, необычно действенны. Так, Запад оказался не в состоянии «задавить» экономику РФ, сообщили эксперты китайской платформы Baijiahao.
По их словам, в то время как Соединенные Штаты призывают к введению все новых санкций, им приходится и самим заботиться о своей экономической ситуации, так как Россия является энергетической и продовольственной сверхдержавой. По сути, Москва в одиночку может влиять сразу на два сектора мировой экономики.
Кроме того, укрепление связей с Бразилией в Латинской Америке и Турцией в Евразии также сыграло свою роль — для остальных стран это стало сигналом, демонстрирующим слабость Вашингтона, сделали вывод авторы статьи. Тем не менее коллективный Запад все еще представляет собой силу, достаточную для влияния на международную политическую арену.
Главной победой России на США китайские аналитики посчитали «невероятную жесткость российской позиции» в условиях санкций. Именно это позволило минимизировать потери и укрепить свои позиции в мире, а также найти новых стратегических партнеров.
В заключении эксперты объяснили, что дедолларизация, как и всеобщая «отмена» США в роли международного гегемона, неизбежна.
«Перед лицом возвышения великих держав Соединенные Штаты становятся все более и более бессильными, и надежды на дальнейшее сохранение своей гегемонии в конечном итоге потерпят крах», — заключили они.
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