Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин отреагировал на предложение выступить в Государственной думе

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о готовности выступить в Государственной думе в том случае, если получит соответствующее приглашение. Об этом он рассказал после интервью военкору Семену Пегову.
Предприниматель отреагировал на запрос редакции RuNews24. Корреспондент издания поинтересовался, согласился бы Пригожин обсудить актуальные проблемы в Госдуме по предложению зампредседателя ГД Сергея Неверова.
«Я готов выступать в Государственной думе, в аду, в раю, в подземном переходе, где скажете. Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы была понятна правдивая ситуация, которая сегодня складывается», — цитирует бизнесмена его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин побеседовал с основателем проекта WarGonzo Пеговым о ситуации в зоне СВО. Основной темой разговора была нехватка боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер».