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Захарова пригрозила Польше жестким ответом Москвы после захвата школы при посольстве России

Общество
Захарова пригрозила Польше жестким ответом Москвы после захвата школы при посольстве России

Москва очень жестко ответит на захват здания школы при посольстве России в Польше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «работа над ответом идет». Отмечается, что школа переедет в новое здание уже в ближайшие дни и продолжит свою работу.

Утром 29 апреля представители варшавских властей в сопровождении сотрудников полиции взломали калитку у школы и ворвались в здание. В российском министерстве иностранных дел назвали происходящее нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

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