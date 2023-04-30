Захарова пригрозила Польше жестким ответом Москвы после захвата школы при посольстве России

Москва очень жестко ответит на захват здания школы при посольстве России в Польше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, «работа над ответом идет». Отмечается, что школа переедет в новое здание уже в ближайшие дни и продолжит свою работу.
Утром 29 апреля представители варшавских властей в сопровождении сотрудников полиции взломали калитку у школы и ворвались в здание. В российском министерстве иностранных дел назвали происходящее нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.