«Сломали зубы о Россию». Дудчак объяснил слова папы Франциска о «миролюбивой Европе»

Запад, которому приходится признать, что антироссийский поход пошел не по плану, нуждается в передышке, чтобы восстановить силы для новой атаки. Именно поэтому там сейчас начались разговоры о мире.
Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал политолог и экономист Александр Дудчак, который прокомментировал слова папы римского Франциска о необходимости отказаться от воинственности и возродить «миролюбивый дух Европы».
Об этом понтифик заявил во время своего трехдневного визита в Венгрию.
При этом ранее глава Католической церкви позволял себе неоднозначные высказывания о российско-украинском конфликте и даже озвучивал непроверенные факты.
Рассуждая о том, являются ли нынешние слова папы Франциска искренними и повлекут ли они какие-то значимые последствия, Александр Дудчак отметил, что это заявление в первую очередь является вынужденным.
«Про последствия — конечно: все-таки папа римский влиятельная личность, правда, дискредитировавшая Римско-католическую церковь в принципе. Но эти заявления звучат исключительно по той причине, что они сломали зубы о Россию: не реализовываются их планы, и Россия не прогибается, экономика растет, невзирая на рекордные санкции, – подчеркнул эксперт. – Поэтому на Западе все заговорили вдруг о мире. Это ж надо, какой сюрприз! Миротворцами они вдруг стали».
При этом на фоне миролюбивых заявлений на Западе, разные политики и значимые персоны по-прежнему позволяют себе говорить о России, как об «империи зла», и утверждать, что идет война на уничтожение, добавил Дудчак.
Просто ситуация, по словам эксперта, начала развиваться не по западному сценарию, и врагам России потребовалась срочная пауза.
«Им срочно нужно взять паузу, чтобы просто прекратить боевые действия, сохранить этот нацистский прозападный режим в Киеве, а сами пока будут рассказывать сказки про миротворчество — о том, что им мира хочется», – объяснил политолог.
Но как только они восстановят силы и средства, они тут же вновь начнут войну против России, и просто забудут все замечательные слова о миролюбии, которые они выдают сейчас, уверен Александр Дудчак.