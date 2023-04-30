Производственный кризис в Литве назвали полным хаосом

Производственный сектор Литвы работает в неблагоприятных условиях, и предпосылок для его стабилизации пока нет, передает Sputnik Литва мнение экономиста Конфедерации промышленников Литвы (ЛПК) Эгле Стонкуте.
Происходящее в данной отрасли эксперт назвала полным хаосом. Она напомнила, как тяжело было литовским предприятиям после введения санкций на ввоз белорусской древесины, когда компании оказались вынуждены быстро искать новых поставщиков. Тем временем завод калийных удобрений Achema вообще закрылся на фоне роста стоимости газа.
Для того, чтобы производственный бизнес в Литве нормализовался, нужна стабильность, но, по словам Стонкуте, пока признаков нормализации рынка в стране не наблюдается.