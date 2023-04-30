Производственный кризис в Литве назвали полным хаосом

Происходящее в данной отрасли эксперт назвала полным хаосом. Она напомнила, как тяжело было литовским предприятиям после введения санкций на ввоз белорусской древесины, когда компании оказались вынуждены быстро искать новых поставщиков. Тем временем завод калийных удобрений Achema вообще закрылся на фоне роста стоимости газа.

