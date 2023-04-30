В Казахстане собираются увеличить оптовую стоимость газа для населения на 15%

Этот шаг связан со слишком большими оптовыми ценами топлива, сокращением производства и ростом себестоимости газовых поставок. К примеру, в 2019 году уровень добычи голубого топлива в Казахстане превышал 33 миллиарда кубических метров, а в 2022 году он составил 27,8 миллиарда кубометров. В то же время рост потребления газа был зафиксирован и на внутреннем, и на внешнем рынках.