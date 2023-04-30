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Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства ребенка в Ростове-на-Дону

Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства ребенка в Ростове-на-Дону

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве восьмимесячной девочки родителями в Ростовской области.

По версии следствия, 28 апреля 33-летний мужчина и его 23-летняя жена находились в квартире и причинили их общей дочери телесные повреждения, от которых она скончалась. После этого злоумышленники попытались скрыть тело и расчленили его.

Супругов задержали, в их отношении возбудили уголовное дело. Глава СК поручил доложить о ходе расследования. Его результаты будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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