Президент Чехии Павел оконфузился после выходки с посланием для России на технике ВСУ

Президент Чехии Петр Павел попал под шквал критики после того, как оставил послание России на технике Вооруженных сил Украины. Пользователи Twitter назвали его выходку клоунским шоу.
Глава государства оставил на одной из боевых машин требование к России «уйти с Украины». Читатели обвинили Павела в провоцировании третьей мировой войны.
«Лучше не говорить и не писать того, что просто показывает, насколько вы слабы», — посоветовал один из пользователей.
«Техника НАТО должна вернуться домой», — добавил другой.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы готовят контрнаступление, в том числе на Крым.