Politico: ЕС и США приступили к разработке антироссийских санкций в 2021 году

Соединенные Штаты и Евросоюз приступили к разработке антироссийских санкций в конце 2021 года. Соответствующей информацией делится издание Politico, ссылаясь на источники в ЕС.
Материал газеты подтвердил тот факт, что Запад стал продумывать меры против России задолго до начала спецоперации на Украине. После личной встречи с президентом США Джо Байденом, команда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совместно с администрацией Белого дома тайно начала работать над ограничительными мерами против Москвы. Первый пакет санкций должен был быть введен в том случае, если РФ «решится направить войска через границу», сказано в материале.
Издание преподносит секретные договоренности политиков как свидетельство «особых отношений» между Байденом и фон дер Ляйен. Так авторы намекают на их значимость на своих должностях в преддверии выборов.