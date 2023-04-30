Politico: ЕС и США приступили к разработке антироссийских санкций в 2021 году

Материал газеты подтвердил тот факт, что Запад стал продумывать меры против России задолго до начала спецоперации на Украине. После личной встречи с президентом США Джо Байденом, команда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совместно с администрацией Белого дома тайно начала работать над ограничительными мерами против Москвы. Первый пакет санкций должен был быть введен в том случае, если РФ «решится направить войска через границу», сказано в материале.