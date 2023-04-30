Сатановский объяснил, как позор американского оружия ускорил крах доллара

По мнению эксперта, падение авторитета Соединенных Штатов на Ближнем Востоке было вызвано позором разрекламированного американского оружия. Ведь еще за несколько лет до начала открытого противостояния Москвы и Вашингтона и до начала процесса дедолларизации саудиты смогли лично убедится в том, что военная машина, несмотря на мифы о ее мощи и несокрушимости, на самом деле не стоит ломанного гроша.