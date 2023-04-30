Сатановский объяснил, как позор американского оружия ускорил крах доллара

Арабский мир начал отворачиваться от Соединенных Штатов задолго до того, как Россия и Китай объединили свои усилия по лишению доллара статуса мировой валюты.
Такое мнение высказал политолог и публицист, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.
По мнению эксперта, падение авторитета Соединенных Штатов на Ближнем Востоке было вызвано позором разрекламированного американского оружия. Ведь еще за несколько лет до начала открытого противостояния Москвы и Вашингтона и до начала процесса дедолларизации саудиты смогли лично убедится в том, что военная машина, несмотря на мифы о ее мощи и несокрушимости, на самом деле не стоит ломанного гроша.
Так, напомнил Сатановский, одной из причин антиамериканского разворота монархий Персидского залива и всего Ближнего Востока стала скандальная история с хвалеными зенитно-ракетными комплексами Patriot, которые оказались беззащитны перед дешевыми ракетами хуситов.
«Одним из основных факторов стала даже не сомнительная гендерная повестка, которую Вашингтон начал протаскивать на Ближний Восток еще лет десять назад. Все намного прозаичнее. Американское оружие в Саудовской Аравии не работает. Ну половина, как минимум ракет, которые посылают из Йемена хуситы, старых советских ракет, которые полвека пролежали на складах, ржавых, пыльных, пробивают системы Patriot, безумно дорогие», – подчеркнул политолог.
Кроме того, арабы на практике выяснили, что и поставленная Германией система электронного забора тоже не работает. В итоге хуситы с легкостью проникают в Саудовскую Аравию, захватывают пленных, которых потом приходится выкупать.
«Это позор американского оружия. Это очень тяжелое ощущение. Ощущение, что у аравийских монархий есть какая-то крыша и это США, безвозвратно ушло. А раз так, зачем и дальше содержать американских бюрократов? – объяснил Сатановский. – А тут и мы с китайцами выдали разумную альтернативу. Крах доллара на Ближнем Востоке если не инициировали, то точно сильно ускорили неработающие американские ЗРК и прочая рухлядь со складов Пентагона».
Россия с Китаем, добавил эксперт, в отличие от стран Запада, предложили странам Ближнего Востока гораздо более прагматичную и свободную модель отношений, основанную не на диктате, а на взаимном интересе. И заливные монархии с радостью на эту модель перешли.
В итоге все дело решил правильный анализ геополитических тенденций и тонкий расчет. Но первый толчок к этому переходу дал громкий провал американской военной махины, убежден Сатановский.