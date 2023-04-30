Банки Кипра, Швейцарии и ОАЭ поддержали идею заморозки счетов россиян

Банки Кипра, Швейцарии и ОАЭ поддержали ограничения против российских клиентов и планируют заблокировать их счета. Однако речь идет не обо всех гражданах РФ, а лишь о тех, кто получает доход от бизнеса, который попадает под западные санкции, а также платят налоги в России, передает РИА Новости.
В частности, второй крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD (ENBD) уже оповестил россиян о заморозке активов и выплат по акциям. Кипрский банк Bank of Cyprus намерен закрыть 4 тыс. счетов налоговых резидентов России.
Банки принимают такие решения, опасаясь санкций. Из-за этого они готовы пожертвовать клиентами, считает партнер группы компаний «Платежи и переводы» Георгий Михайлец.