Банки Кипра, Швейцарии и ОАЭ поддержали идею заморозки счетов россиян

Банки Кипра, Швейцарии и ОАЭ поддержали ограничения против российских клиентов и планируют заблокировать их счета. Однако речь идет не обо всех гражданах РФ, а лишь о тех, кто получает доход от бизнеса, который попадает под западные санкции, а также платят налоги в России, передает РИА Новости.