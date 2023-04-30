Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по дзюдо из-за допуска российских спортсменов

Сборная Украины будет бойкотировать предстоящий чемпионат мира по дзюдо из-за допуска российских и белорусских атлетов. Об этом заявил тренер команды Виталий Дуброва.
Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов до ЧМ по дзюдо под эгидой организации, то есть в нейтральном статусе. Турнир пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая.
«Узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит», — пожаловался Дуброва в беседе с порталом «Общественный спорт».
По словам тренера, они будут продолжать бороться. Так, президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк выезжает в Катар, чтобы присутствовать на мировом конгрессе, который пройдет 4 и 5 мая.