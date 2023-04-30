«Есть две проблемы». Бортник объяснил страх Запада перед контрнаступлением ВСУ

Также политолог добавил, что, несмотря на все эти опасения, и украинское, и западное общество продолжают толкать ситуацию вперед, тем более, что на Западе на развитие военно-промышленного комплекса уже заложены целые бюджеты. Поэтому украинское наступление, несмотря на все риски, которые оно несет, в любом случае состоится, убежден эксперт.