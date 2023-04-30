«Есть две проблемы». Бортник объяснил страх Запада перед контрнаступлением ВСУ

Украина в случае провала запланированного на весну «контрнаступа» ВСУ столкнется с рядом серьезных проблем. И это очень хорошо понимают на Западе.
Об этом в эфире канала Politeka рассказал украинский политолог Руслан Бортник, по словам которого киевская пропаганда слишком много говорила о предстоящем наступлении и о мощи, накачанных западными вооружениями ВСУ.
В итоге украинское общество оказалось перегрето ожиданием успеха предстоящей наступательной операции и, если «контранступ» пойдет не по плану, это может сильно ослабить позиции президента Украины Владимира Зеленского. Ситуация может развиваться таким образом, что уже ближайшей осенью в стране начнется политический кризис.
Помимо этого, с предстоящим наступлением связана и еще одна потенциальная проблема, добавил политолог.
В случае неудачи украинского наступления, это возродит якобы существующие «российские амбиции» по захвату всей Украины. При этом Москву будет уже невозможно склонить к мирным переговорам.
И наконец, российская армия, отразив наступление ВСУ, может сама перейти в наступление, с которым украинские силы справиться уже не смогут.
«Вот, чего опасаются сегодня на Западе, но этот поезд уже разогнан», – подчеркнул Бортник.
Также политолог добавил, что, несмотря на все эти опасения, и украинское, и западное общество продолжают толкать ситуацию вперед, тем более, что на Западе на развитие военно-промышленного комплекса уже заложены целые бюджеты. Поэтому украинское наступление, несмотря на все риски, которые оно несет, в любом случае состоится, убежден эксперт.