Мардан объяснил слова Пугачевой: они считают себя культурной элитой

Пугачева, вместе с супругом – признанным в России иноагентом Максимом Галкиным✱ и с их общими детьми покинули Родину сразу после начала специальной военной операции на Украине, в конце февраля 2022 года. Семья перебралась в Израиль. Через несколько месяцев звезда вернулась, но, как выяснилось, только для того, чтобы закончить все дела и окончательно разорвать оставшиеся связи.