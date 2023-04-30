Мардан объяснил слова Пугачевой: они считают себя культурной элитой

Самой закостеневшей частью российской культуры – в широком понимании этого слова – является убежденность знаменитостей уровня Аллы Пугачевой в собственной исключительности и способности навязывать обществу свои личные ценности, включая разные извращения. Такое положение дел давно пора менять.
Убежденность в этом в эфире канала «Соловьев LIVE» высказал журналист Сергей Мордан, по словам которого открывшееся после начала спецоперации отношение Аллы Пугачевой к России и ее жителям, связано не с возрастом певицы, а с ее самомнением.
Пугачева, вместе с супругом – признанным в России иноагентом Максимом Галкиным✱ и с их общими детьми покинули Родину сразу после начала специальной военной операции на Украине, в конце февраля 2022 года. Семья перебралась в Израиль. Через несколько месяцев звезда вернулась, но, как выяснилось, только для того, чтобы закончить все дела и окончательно разорвать оставшиеся связи.
При этом Пугачева не ограничивала себя в публичных высказываниях. В частности, она призналась, что ненавидит всех своих недоброжелателей, а россиян назвала «холопами и рабами».
Подобное «расчехление», по мнению Сергея Мордана, нельзя считать проявлением возрастных изменений работы мозга, хотя Алла Пугачева давно «разменяла» восьмой десяток.
«Они правда считают себя культурной элитой. Вы что, думаете, Алла Пугачева просто выжила из ума? Нет, она не настолько старый человек, чтобы можно было всерьез обсуждать деменцию, – заявил журналист. – Эти люди за десятилетия правда поверили, что они и есть культурная элита, что они формулируют смыслы, создают то, что называется трендами, направлениями, что они говорят: это норма, а это не норма».
И сложившуюся ситуацию уже не изменить простым принятием закона, ведь необходимо ломать колоссальное количество бизнес-структур, разрывать отношения, завязки на каких-то компроматах и телефонном праве, рассуждает журналист.
За десятилетия знаменитости уровня Пугачевой сами поверили в свою исключительность и в то, что они могут навязывать простым людям свои ценности.
Поэтому шоу-бизнес, как и все другие составляющие отечественной культуры, нуждается в глубоких переменах. Этот перелом должен лишить таких «пугачевых» былого влияния и даже видимости его наличия.
«Может, что-то начнет меняться? Или нет? Это, наверно, самая закостеневшая – не забронзовевшая, а именно закостеневшая часть нашей в широком смысле культуры, общественной жизни, в которой ничего не меняется десятилетиями. Это перверсия, которая превращается в норму, которая диктует извращение как новую норму, которая действительно за 30 лет поверила, что она и есть элита, культурная элита», – подчеркнул Мордан.
Напомним, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к российским правоохранительным органам с призывом проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования украинских вооруженных сил.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами