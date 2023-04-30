Российская школа при посольстве в Варшаве продолжит работу с 10 мая

В начале марта 2022 года правительство Польши объявило, что вся недвижимость, находящаяся «в незаконном владении России», будет изъята. В список таких объектов вошли здание на Келецкой улице и улице Собеского. Утром 29 апреля сотрудники польской полиции сломали калитку и ворвались в здание российской школы при посольстве. Представители МИД России заявили, что Москва не оставит столь наглый шаг Варшавы без жесткой реакции.