Российская школа при посольстве в Варшаве продолжит работу с 10 мая

Школа при посольстве России в Польше, расположенная в Варшаве, возобновит свою работу после майских праздников. С таким заявлением выступил глава дипломатической миссии Сергей Андреев.
Посол подчеркнул, что в течение следующей недели будут проводиться работы по вывозу оборудования и другого имущества школы в новое здание. Предполагается, что с 10 мая занятия начнут проходить в обычном режиме, передает РИА Новости.
«Вчера представители службы судебных приставов занимались описыванием имущества, а сегодня с утра сотрудники школы и посольства занимаются как раз его вывозом», — уточнил Андреев.
В начале марта 2022 года правительство Польши объявило, что вся недвижимость, находящаяся «в незаконном владении России», будет изъята. В список таких объектов вошли здание на Келецкой улице и улице Собеского. Утром 29 апреля сотрудники польской полиции сломали калитку и ворвались в здание российской школы при посольстве. Представители МИД России заявили, что Москва не оставит столь наглый шаг Варшавы без жесткой реакции.