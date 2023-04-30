Зеленский показал журналисту Комарову бункер для «секретных» совещаний в Николаеве

Журналист Дмитрий Комаров опубликовал видео с кадрами подземного «обшарпанного» бункера президента Украины Владимира Зеленского в городе Николаев.
По словам представителя СМИ, украинский лидер проводит здесь «секретные» совещания с чиновниками на тему ситуации на фронте, а также по обстановке в украинских городах. На камеру вместе с Зеленским в бункер опустился мэр Николаева Виталий Ким.
Ранее издание The Times опубликовало статью о правилах, которые установлены в бункере и офисе Владимира Зеленского на Банковой. Согласно материалу, на каждой улице расположены контрольно-пропускные пункты, которые проверяют наличие паспортов и соответствующих документов у желающий войти.