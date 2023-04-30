Врач Павлова раскрыла главную опасность употребления фруктов натощак

Употребление фруктов на голодный желудок грозит человеку множеством неприятных последствий, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Но главная опасность — это риск набрать лишние килограммы вплоть до ожирения. Дело в том, что если есть натощак такие продукты, то произойдет мощный подъем уровня сахара в крови.
«Этот энергетический вектор пойдет на строительство жировой ткани», — отметила специалист в своем Telegram-канале.
Кроме того, фруктоза в большом количестве провоцирует желание поесть через короткий срок, то есть через один-два часа. При этом если говорить про похудение или здоровое питание, то перерыв между приемами пищи не должен быть меньше трех часов, резюмировала медик.