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Врач Павлова раскрыла главную опасность употребления фруктов натощак

Общество
Врач Павлова раскрыла главную опасность употребления фруктов натощак

Употребление фруктов на голодный желудок грозит человеку множеством неприятных последствий, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Но главная опасность — это риск набрать лишние килограммы вплоть до ожирения. Дело в том, что если есть натощак такие продукты, то произойдет мощный подъем уровня сахара в крови.

«Этот энергетический вектор пойдет на строительство жировой ткани», — отметила специалист в своем Telegram-канале.

Кроме того, фруктоза в большом количестве провоцирует желание поесть через короткий срок, то есть через один-два часа. При этом если говорить про похудение или здоровое питание, то перерыв между приемами пищи не должен быть меньше трех часов, резюмировала медик.

#фрукты #ожирение #эндокринолог