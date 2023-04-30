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Полковник Алехин раскрыл тактику ВС РФ по перехвату малогабаритных дронов ВСУ

Армия
Полковник Алехин раскрыл тактику ВС РФ по перехвату малогабаритных дронов ВСУ

Российские военные нашли эффективный способ борьбы с малогабаритными беспилотниками ВСУ, сообщил полковник запаса Геннадий Алехин.

В комментарии для Ura.ru он отметил, что системы противовоздушной обороны предназначены для уничтожения крупных целей.

«Мелкие дроны ПВО, естественно, не может сбить. Она сбивает более крупные, как "Стрижи"», — разъяснил эксперт.

По словам собеседника журналистов, решить проблему удалось при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Их используют в тандеме с зенитными ракетными комплексами, что значительно расширяет возможности ПВО.

В качестве примера Алехин привел ситуацию в Белгородской области, куда ВСУ регулярно запускают беспилотники, но подавляющее большинство не долетают до цели.

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