Игорь Николаев показал архивные фото в день рождения Филиппа Киркорова

Композитор Игорь Николаев поздравил народного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения. 30 апреля певцу исполнилось 56 лет.
Киркоров принимает многочисленные поздравления от друзей и коллег, среди которых оказался Николаев. Композитор показал архивные фото в день рождения певца, сопроводив их песней «Я не Рафаэль», которую когда-то написал для именинника.
«С днем рождения, Филипп!» — подписал кадры Николаев на своей странице в соцсети.
Поп-король российской эстрады сообщил, что по традиции отмечает личный праздник в узком семейном кругу. Вечером Киркоров планирует дать концерт в Большом Кремлевском дворце.
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